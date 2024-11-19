Бывший тренер днепрян Александр Кучер признался, что заинтересован в возвращении к работе в УПЛ.

"Я также читал эту новость, но со мной по этому поводу никто не разговаривал. Я об этом ничего не знаю.

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С агентом Алексеем Люндовским и Евгением Красниковым тоже не общался. Но поработать было бы интересно, почему нет", – сказал Кучер в комментарии сказал Кучер в комментарии Sport-Express.

Напомним, последним местом работы Кучера был СК Днепр-1, который он покинул 20 августа 2023 года. Среди претендентов на тренерское кресло в ЛНЗ также называют Романа Григорчука, Желько Любеновича и Младена Бартуловича.

ЛНЗ после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке. Нынешний наставник черкасцев Андрес Карраско возглавил команду в июне 2024 года, подписав соглашение на один год.

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