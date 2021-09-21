"Мы победили хорошую команду, так что только положительные эмоции. Будем сегодня радоваться. Интересная игра вышла для болельщиков, для телезрителей. Было, наверное, достаточно моментов голевых. Игра держала в тонусе до последней минуты.

Голевой дебют уникального англичанина в видеообзоре кубкового матча Металлист – Десна – 2:1

Мы в первом тайме много волновались, так как не каждый день играем с такой командой, с таким соперником. Много брака в передачах. В перерыве переговорили и немного изменили это в нашу сторону.

Пропущенный гол – ряд ошибок. Все-таки он получился из-за брака в элементарной ситуации при передаче мяча. Потеряли мяч, побежали в контратаку, получили гол. Ничего страшного, бывают у всех такие ошибки. В перерыве я успокоил ребят, сказал, что не нужно волноваться. Против нас играют точно такие же люди, как и вы. Надо увереннее. Мы играем дома перед своими болельщиками.

Для Харриса идеальный дебют вышел. Это, наверное, знаменательное для него событие. Вышел, практически первым касанием забил гол. Но все равно, есть ошибки, нужно будет ему притираться, наладить взаимодействие. В дальнейшем будет играть еще лучше. Мы не очень хотели дополнительное время. У нас еще есть матчи в чемпионате, нам надо готовиться", – сказал Кучер в эфире "Футбол 1".

Напомним, Металлист, уступая после первого тайма 0:1, сумел после перерыва переломить ход встречи с Десной и вырвал на последних минутах путевку в 1/8 финала Кубка Украины.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах