Александр Призетко присоединился к тренерскому штабу Александра Кучера в Черноморце.

Черноморец официально объявил о присоединении Александра Призетко к клубу.

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Украинским болельщикам Призетко хорошо известен благодаря своим выступлениям за Металлист и Динамо. Его карьера включает игры в Лиге Чемпионов и матчи за сборную Украины. Как тренер, он работал с Металлистом, Металлистом 1925 и житомирским Полесьем.

Напомним, 24 марта Александр Кучер заменил Александра Бабича на посту главного тренера Черноморца. Бабич же перешел на должность спортивного директора.

Добавим, что сейчас одесситы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе подопечных Александра Кучера 15 очков.

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