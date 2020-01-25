Кучер: Похожая ситуация была у меня в Турции, но в Карпатах все оказалось еще хуже

Экс-футболист Карпат Александр Кучер прокомментировал разрыв контракта с Карпатами и поделился планами на будущее.

"Команде не платили зарплату четыре месяца. Пришлось объявить бойкот и после общего решения, мы отказались выходить на тренировку. Сейчас руководство пытается погасить задолженность. Выдали по одной зарплате.

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Ребята живут за свой счет в отелях, и даже те, кто приезжает на просмотр и сборы, все также платят из собственного кармана. В общем, ситуация нездоровая. Я ушел, но определенная задолженность передо мной осталась. Когда-то подобная ситуация у меня была в Турции. Когда закончился контракт, принял приглашение Карпат. Но здесь ситуация оказалась еще хуже.

Мой контракт заканчивался летом 2020 года, но мы приняли совместное решение прекратить сотрудничество. Им нужно разгрузить бюджет, и мне об этом сказали.

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Клуб покинуло много опытных игроков... Будет играть молодежь, к которой присоединятся U-19, U-17. Мне трудно судить. Может они уже смирились с незавидной судьбой. Хочется, чтобы команда с такой славной историей осталась в элите. Как-никак Карпаты – это бренд.

Что касается моих дальнейших планов – пока еще ничего не решил. Несколько дней подумаю, посоветуюсь с семьей. От команд УПЛ предложений нет, но есть приглашения из-за границы", – рассказал Кучер в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, экс-защитник Шахтера перешел в Карпаты в августе 2019 года из турецкого Кайсериспора как свободный агент. Однако, 37-летний футболист на одной из тренировок сломал ногу и долгое время восстанавливался после травмы. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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