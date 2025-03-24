Одесский Черноморец официально сообщил о назначении Александра Кучера.

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"Относительно задач, то здесь нет никакого секрета, потому что все понимают, что Черноморец должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ. С кем-то из игроков я знаком, с кем-то на тренировке больше познакомимся, увидим в каком они функциональном состоянии и ментальном. Потому что надо много поработать, чтобы вывести ребят на тот уровень, на который нам нужно. Это, пожалуй, вызов для меня. Почему я не могу попытаться принять его? Будем делать все возможное, чтобы достичь нужного результата", – цитирует нового наставника официальный канал Черноморца в Telegram.

Также с Александром Кучером на клубную базу приехали его будущие помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

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