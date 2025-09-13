Главный тренер Черноморца Александр Кучер высказался о новичке "моряков" Евгении Хачериди и назвал задачи команды на сезон.

– По приглашению Хачериди: как вообще возникла такая идея, ведь он давно не играл на профессиональном уровне?

– Евгений очень неплохо выглядит и сейчас, даже не вижу, что тут можно сказать еще. Он очень нам помогает, это профессионал и он в хорошей форме.

– Задача Черноморца на этот сезон – вернуться в УПЛ?

– Побеждать в каждой игре, – сказал Кучер в интервью Українському футболу.

Напомним, в августе Черноморец объявил о подписании 38-летнего защитника Евгения Хачериди. Ранее Евгений работал селекционером киевского Динамо.

К слову, сейчас Черноморец занимает второе место в урнирной таблице Первой лиги. Подопечные Александра Кучера набрали 13 очков после пяти туров.

