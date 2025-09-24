"Начну с того, что мне трудно оценить уровень Южной Кореи или Панамы и Парагвая. Кстати, у панамцев есть наш игрок – Анель Райс (опорный полузащитник Черноморца, – прим.). Если судить по нему, то он квалифицированный игрок. Если и остальные его партнеры по сборной не уступают ему по уровню мастерства, то с этой сборной точно будет непросто.

Сборная Украины U-20 обидно уступила в большинстве Австралии накануне старта ЧМ-2025 – решающий гол на 90+2

Как никак, а на Мундиаль обычно попадают лучшие сборные. И на таком турнире проходных матчей не будет. Относительно того, что выход из группы – задача-минимум, согласен, очень надеюсь, что в своем квартете украинцы займут одно из первых двух мест", – поделился Кучер в интервью Украинскому футболу.

Напомним, чемпионат мира-2025 среди команд U-20 будет проходить с 27 сентября по 19 октября в Чили. На групповой стадии сборной Украины предстоит сыграть со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

