Главный тренер харьковчан Александр Кучер рассказал, что не полностью доволен игрой своих подопечных в первой части сезона второго по престижности дивизиона Украины.

"Результат неплохой, но могло быть и лучше. Наверное, где-то была расслабленность. У нас был хороший период, где обыграли нашего конкурента за выход в УПЛ и выиграли в Кубке Украины.

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После этого были неудачные матчи, поскольку некоторые подумали, что уже задача выполнена и всех спокойно обыграем", – резюмировал Кучер в эфире ТК Футбол .

Металлист завершил первую часть сезона лидером Первой лиги, потерпев только одно поражение. Преимущество над идущим вторым Кривбассом составляет 11 зачетных баллов.