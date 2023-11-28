– Артем Довбик удивил вас своими успехами в Жироне?

– Я понимал, что ему там будет тяжело сначала. Артем целеустремленный парень. Он может работать. Тем более, он давно хотел уехать за границу играть. Если бы еще задержали его, потом было бы труднее. Он открылся, у него желание еще больше. Хочет играть, он имеет другие эмоции там. Стадионы, арены заполнены, люди ходят. Видно, как он окрыляется, бежит. Есть мощь. Молодец, желаю ему только успехов. Может быть, это не последний его переход. Следующим скоро может быть европейский гранд.

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‒ Все больше информации о том, что к Довбику проявляют интерес клубы даже сильнее Жирона. Потянет?

– Дай Бог, чтобы у него все получилось. Желаю только удачи. Чтобы перешел в новую команду, у него все получалось. Выигрывал трофеи, – сказал Кучер в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, в текущем сезоне Довбик в 14-ти матчах за Жирону забил 7 голов и отдал 5 ассистам. Жирона идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Реала по дополнительным показателям – обе команды имеют по 35 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

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