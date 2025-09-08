– Вы рискнули выпустить нескольких новичков. Очень приятно было видеть молодого Герича, о котором даже многие не слышали еще на прошлой неделе. Сегодня он вышел довольно рано, имел много времени. Мы видели, как публика встречала Хачериди. Да и наш новый иностранец уже голевой передачей отметился. Насколько вы были уверены, что люди, которые только что присоединились к команде, хорошо проявят себя? Как вы оцените их игру?

– Герич потренировался с нами, уже три тренировки он был. Я увидел – там много не надо смотреть, чтобы понять, футбольный игрок или нет. Все можно понять после нескольких прикосновений к мячу. Он пришел, хочет играть, хочет прогрессировать – это нам подходит.

Хачериди с нами уже 3-ю неделю, он работает, набирает кондиции. Думаю, где-то в ближайшее время уже будем видеть его и в стартовом составе.

За Луифером тоже я не вижу огрехов ... Человек играл в Премьер-лиге, забивал. Где-то на него сейчас там не рассчитывают, он изъявил желание помочь нам.

Я же говорю, если люди хотят играть в футбол – они выходят и играют, делают результат. У них сегодня все получилось. Они вышли и добавили в игре, сделали результат, – заявил Александр Кучер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в матче 5-го тура Черноморец победил Феникс-Мариуполь (2:0). Одесситы, имея в своем активе 13 очков, занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги.

