"Мы играли сегодня против команды, которая очень хорошо обороняется и хорошо действует на контратаках, поэтому нам было тяжело. Но мы одержали волевую победу – все ребята молодцы! Они отдали все силы, забили победный гол, и я хочу их поблагодарить за их характер – молодцы! Команда соперника очень агрессивно играла в обороне, были удаления, а это все дает много эмоций. Потому такой матч и получился.

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Почему многие легионеры пропустили игру? Там разные были причины. Кому-то нужно было сделать паспорт, а у других переживали семьи из-за ситуации в Украине, боялись угрозы их жизни, поэтому некоторые побоялись уехать на игру. Что будет дальше? Они должны присоединиться к нам в Ужгороде, где мы с ними будем разговаривать.

Выход Логинова в конце? Конечно, выбор был осознанный. Соперник полностью вошел в свою штрафную, и нам там нужны были высокие ребята. Мы выпустили Сергея – нашего джокера, скажем так, и он нам дал сегодня результат, за что мы его очень благодарим – он молодец! В общем, все ребята, вышедшие на замены, усилили игру. Сейчас мы набрали три очка и будем двигаться дальше. Как бы нам тяжело ни было, но в каждом матче будем пытаться побеждать", – поделился Кучер в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Добавим, что СК Днепр-1 вырвал победу над Рухом (3:2) – львовяне доигрывали матч вдевятером. СК Днепр-1 продолжает возглавлять УПЛ, выиграв все свои 6 матчей, тогда как Рух остался тринадцатым с 4 очками в активе.

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