"Мы тщательно готовились, для нас это была первая официальная игра, а кроме того это была первая еврокубковая игра и для меня, и для многих ребят. Мы говорили, что у нас будут помарки, и они могут быть для нас плачевны, ведь это уже другой уровень, чем те команды, против которых мы играли на сборах во время подготовки. Так и получилось. Не хватило концентрации, возможно опыта еврокубкового и поэтому в первом тайме было тяжеловато.

Неудачный дебют Кучера в видеообзоре матча СК Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2

Но в перерыве поговорили, выпустили вперед Артема Громова, и стало гораздо лучше выходить в атаке. У нас были хорошие моменты, могли забивать и не один, и не два гола. Могли и выиграть, и проиграть – но это футбол. Было видно у ребят желание, что они стремились побеждать и получать положительный результат. Вот это мне понравилось во втором тайме.

Атмосфера на стадионе? Было очень приятно играть. Прекрасная атмосфера, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и нас все время поддерживали. Нам это очень понравилось, им большое спасибо", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в первом номинально домашнем поединке плей-офф квалификации Лиги Европы днепряне уступили кипрскому АЕКу со счетом 1:2. Ответный матч состоится 25 августа.

СК Днепр-1 проиграл АЕКу в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы – Сваток забил в свои и чужие ворота