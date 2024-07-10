"Атлетико – хороший вариант, потому что Довбик очень хорошо знает Ла Лигу. А в Милан пришел Фонсека, и, зная его стиль игры, то Артем ему точно нужен.

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Фонсека играет с одним нападающим, который цепляется за мячи, Довбик на эту роль подходит идеально. Поэтому Атлетико и Милан хорошо подойдут Артему, пусть выбирает сам", – поделился Кучер в интервью Sport-express.ua.

К слову, контракт Довбика с Жироной действует до лета 2028-го года. В прошлом сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

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