"Начало очень неплохое от нас было, забили, где-то могли еще поймать на контратаке, тоже могли решить ход матча, в принципе, забить 2-й.

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Но, знаете, может, где-то испугались, не поверили своему счастью, немножечко много отдали Вересу. Те ошибки, которые допустили в начале 2-го тайма – нельзя так было играть. Стандарт, не доиграли с игроком, пропустили мяч.

А 2-й тайм – мне тяжело его комментировать. Не знаю, это надо с вратарями разбираться, потому что то мы себе забрасываем, то мы за воротничок такие получаем. Ненужные голы были, скажем так.

Конечно, потом тяжело что-то исправить. Верес – команда мощная, неплохо защищается, физически очень мощная, скажем так. Полумоменты были, могли выжать из них больше, но не удалось. Конечно, очень грустно", – сказал Кучер в эфире YouTube-канала Футбол 360.

К слову, сейчас Черноморец находится в зоне вылета турнирной таблицы УПЛ, занимая предпоследнее место с 18 баллами.

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