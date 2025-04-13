"Конечно, неприятно проигрывать такие матчи. Мы не заслуживали поражения. Тяжелый матч получился. Если бы мы забили первыми – может, все было бы по-другому. Тоже были моменты, могли пропустить. Плюс-минус равная игра была.

Курьезный автогол Аниагбосо в видеообзоре матча Оболонь – Черноморец – 1:0

Конечно, хочется пересмотреть, но... Не знаю, трудно говорить. Были спорные моменты в судействе, не буду комментировать очень сильно их, но хочется немножко уважения к игрокам, к команде, чтобы они лояльнее как-то относились к нам.

Ничего не поделаешь, надо это принимать. Конечно, надо нам еще добавлять, много работать, потому что у нас еще есть шансы, и мы не будем складывать руки – я вам обещаю. Мы будем продолжать бороться дальше, потому что еще есть много игр. Да, сложный у нас календарь, но будем находить силы.

Поддержали ли Аниагбосо после курьезного автогола? Да, конечно. Так бывает, но исходя из этого – мы победили 1:0, нам 3 очка можно записать? (смеется, – прим.). Это жизнь, надо принимать, как оно есть. Мы будем продолжать работать. Я вам обещаю – будем бороться до конца", – сказал Кучер в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 24-х туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ на предпоследней строчке, опережая Ингулец на два очка (однако у команды из Петрово есть две игры в запасе).

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета