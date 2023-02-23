"То, что мы планировали, то мы, в принципе, и делали – прессинговали, держали постоянно команду соперника под давлением, и нам удавалось их накрывать. Конечно, хотелось забить гол, и моменты были, могли забить, но фарт сегодня был на стороне АЕКа.

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Конечно, хочется большего. Конечно, мы все хотели пройти дальше и еще радовать всех болельщиков еврокубковыми играми, но мы понимаем, что это футбол, и таков сегодня результат. Конечно, нам нужно покидать Кошице. Здесь хорошие люди, которые очень хорошо нас приняли, и мы благодарим их за помощь в разных моментах, которые были и в быту, и в футбольном плане.

Смысл футбола в том, что для победы нужно забивать голы. Мы сегодня к этому стремились, и я не могу ребятам в чем-то упрекнуть. Но да, мы не забили, и это очень грустно для нас. У Артема Довбика повреждения, и мы считаем, что к следующей игре он уже будет готов, будем его ждать. Он лидер команды, и он нам нужен", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

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