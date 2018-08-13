Кучер начал переговоры с Кайсериспором о расторжении контракта

Защитник Кайсериспора Александр Кучер твердо настроен покинуть свой нынешний клуб.

По информации Команда1, украинец решил покинуть команду после смены тренера и уже начал переговоры о расторжении контракта с руководителями турецкого клуба.

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С приходом нового тренера Кучеру дали понять, что он не входит в планы наставника и будет вынужден искать новый клуб.

К слову, Кучер недавно продлил контракт с турецким клубом еще на год.

Отметим, что в составе Кайсериспора также выступает украинский нападающий Артем Кравец.

Напомним, Александр покинул Шахтер по окончании сезона 2016/17 на правах свободного агента и стал игроком Кайсериспора.

Кравец забил гол пяткой в матче Кайсериспора