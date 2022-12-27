Главный тренер днепрян Александр Кучер пошутил по поводу того, кого бы из участников Мундиаля в Катаре хотел бы видеть в своей команде.

"Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить СК Днепр-1.

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Нам как раз нужно усиление на эту позицию", – сказал Кучер в интервью изданию Український футбол.

Напомним, СК Днепр-1 ушел на зимнюю паузу на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая Шахтер на 5 очков. Мбаппе со сборной Франции стал серебряным призером ЧМ-2022 и завоевал титул лучшего бомбардира турнира.

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