– Александр Николаевич, Правда ли, что Черноморец интересуется Евгением Хачериди?

– Да.

– Это ваша инициатива пригласить сверхопытного оборонца в свою команду?

– Моя. Созвонились как-то, я предложил ему присоединиться к Черноморцу, и он сказал: "А почему бы и нет?" Мол, силы еще есть, хочет поиграть, сказал Евгений мне. Так, почему бы и не попробовать? Тогда я прямо сказал – приезжай, ждем.

А еще, знаете, открою вам небольшую тайну: я хотел Хачериди забрать к себе в команду еще когда тренировал СК Днепр-1, но ... не получилось тогда.

– То Евгений уже на базе Черноморца в Совиньоне?

– Пока нет. Скоро будет. Приедет, поговорим еще раз с глазу на глаз, увидим, в каком он состоянии. Однако то, что я слышал от коллег, – он в хорошей форме, навыки и профессионализм не растерял. Такой, как и в лучшие времена.

– Если Евгений действительно еще имеет порох в пороховницах, то в Черноморце может образоваться очень мощная пара центральных защитников Хачериди-Ракицкий, как когда-то в национальной сборной Украины. Просто шах и мат будет для всех нападающих из команд Первой лиги!

– А так еще и Кучер бутсы скоро снимет. Шучу, конечно же, – резюмировал Кучер в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК, белорусское Динамо Брест и любительский Штурм.

