"Приход Александра Кучера в Металл – это не просто "проба пера" молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова. Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК Металл. Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему Металлиста, передать ее в руки общины Харькова. Ну и потом, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем самым ФК Металлом.

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Сегодня Кучер – тренер Металла, но он инвестировал свои средства в клуб, потому что у одного Красникова не было денег для запуска коллектива во Второй лиге, набора игроков. Он хочет вывести его в Премьер-лигу. Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов. Эти деньги ушли на развитие детской школы, пойдут в инфраструктуру и тому подобное. Кучер зашел как партнер", – сообщил Денисов в авторской программе "Денисов Time" на Youtube.

К слову, Металл лидирует в группе Б Второй лиги и является главным претендентом на выход в Первую лигу. Харьковчане в своем активе имеют 44 зачетных балла и опережают ближайшего преследователя на 8 очков.

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