Кучер и его ассистент подхватили коронавирус – поединок Металла против Реал Фармы все же состоится
Главный тренер Металла Александр Кучер и его ассистент Александр Призетко пострадали от пандемии.
Кучер и Призетко получили положительные результаты теста на коронавирус, информирует официальный телеграмм-канал Металла.
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Сейчас оба находятся на самоизоляции, их самочувствие в норме – болезнь протекает бессимптомно. При этом все футболисты Металла здоровые и готовятся к поединку 2-го тура Второй лиги против Реал Фармы. На игру "желто-синих" выведет ассистент главного тренера Юрий Ушмаев.
Отметим, что поединок Металла состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе Солнечный. Начало – в 17:00.
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