Список пар четвертьфиналистов Кубка Украины 2021/22 будет известен несколько позже.

Жеребьевка этой стадии в ближайшую пятницу не состоится, утверждает Meta-ratings.

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На смене даты настояли спонсоры турнира. Ожидается, что процедура жеребьевки будет проведена в январе следующего года, хотя точная дата неизвестна. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022-го соответственно, а решающий поединок Кубка должен состояться 11 мая.

Вероятно, на следующей стадии команды снова разделят по местам в чемпионатах прошлого сезона. В таком случае Динамо, Шахтер, Заря и Ворскла будут сеяными, а Александрия, СК Днепр-1, Львов и Металлист (единственый клуб не из элиты) – несеяными.

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