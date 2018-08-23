Кубок Украины: жеребьевка третьего предварительного этапа состоится 31 августа

31 августа будут определены пары третьего предварительного этапа Кубка Украины.

На данный момент определены 19 команд, которые будут участвовать в третьем предварительном этапе Кубка Украины. Среди них 6 представителей Премьер-лиги: Александрия, Карпаты, Олимпик, Арсенал, Десна, Черноморец. Еще 6 клубов представляют Первую лигу: Волынь, Зирка, Николаев, Сумы, Ингулец, Металлист 1925. И 7 клубов Второй лиги: Нива, Мир, Горняк, Минай, Черкащина-Академия, Калуш, Кристалл.

Кубок Украины: Металлист 1925 победил Оболонь-Бровар, Колос уступил Ингульцу

Кроме этих команд участие в третьем предварительном этапе Кубка Украины будет принимать победитель пары СК Днепр-1 – Металлург, матч был перенесен на 19 сентября.

Базовая дата матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины – 26 сентября, сообщает официальный сайт ФФУ.