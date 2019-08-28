Кубок Украины, жеребьевка 3-го предварительного раунда: в борьбу вступают клубы УПЛ – онлайн-трансляция

Сегодня, 28 августа, в Доме футбола состоится жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2019/20. Прямую трансляцию жеребьевки можно посмотреть на "Футбол 24".

Жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины начнется в 13:00 в Доме футбола в Киеве. В церемонии примут участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.

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На этой стадии турнира сыграют победители 2-го предварительного раунда Кубка Украины, одесский Черноморец и 7-12 команды УПЛ, информирует официальный сайт УАФ.

Матчи 3-го предварительного раунда пройдут 25 сентября (базовая дата).

Жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины, онлайн-трансляция