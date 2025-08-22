Кубок Украины, 1/32 финала

Маяк – Металлист – 0:2

Голы: Дегтярь, 16, 55

Удаление: Порох, 43

Виктория – Ворскла – 1:0

Гол: Шпиренок, 24

Удаление: Шершень, 90

Карбон (Черкассы) – Ингулец (Петрово, Кировоградская обл.) 15:30

Локомотив (Киев) – Колос (Ковалевка, Киевская обл.) 17:30

Пенуэл отдал Карпатам право сыграть матч Кубка Украины дома

Металлист открыл счет против аматорского Маяка – Дегтярь со штрафного пробил точно в девятку.

Вскоре Дегтярь мог забивать во второй раз, но на этот раз мяч пролетел рядом со стойкой. Харьковчане продолжали создавать моменты, но свою команду неоднократно спасал кипер Маяка Тимошицкий.

На 43-й минуте Металлист остался в меньшинстве после того, как защитник Богдан Порох получил вторую желтую карточку. Но даже вдесятером у клуба Первой лиги возникали опасные моменты. Один из таких имел Мезюк, который бил головой с убойной дистанции, но в ворота не попал.

Металлист смог забить второй гол во время контратаки. Цвиренко получил пас на свободное пространство, прострелил в штрафную, игроки соперников не смогли выбить мяч, чем воспользовался Дегтярь. В дальнейшем харьковчане спокойно довели игру до победы.

Виктория забила первой в матче против Ворсклы. Шпиренок получил пас в штрафной, протолкнул мяч дальше и пробил мимо кипера. Несмотря на то, что Ворскла пока лидирует в Первой лиге, команда из Сум ни в чем не уступала сопернику и больше атаковала.

В конце основного времени Ворскла заработала опасный штрафной. Защитник полтавчан Михаил Шершень активно спорил с арбитром после фола, в результате чего получил вторую желтую карточку. Тем не менее, штрафной удар игрок Ворсклы пробил неудачно, попав в стенку. В конце матча гости пытались забрасывать мяч вперед, для того, чтобы сравнять счет, но оборона Виктории сыграла надежно.

В итоге, клуб из Сум довольно неожиданно выбивает Ворсклу из текущего розыгрыша Кубка Украины.