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Кубок Украины: Волынь вырвала победу у Таврии, Зирка одолела Кремень

20:05 29 Читати українською
Кубок Украины: Волынь вырвала победу у Таврии, Зирка одолела Кремень
ФК Минай

Сегодня состоялись поединки второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.

В третьем предварительном этапе сыграют 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатый. Жеребьевка состоится 31 августа.

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Кубок Украины, второй предварительный этап

Минай – Прикарпатье – 3:1

Черкащина-Академия – Рух – 3:1

Калуш – Авангард – 1:1 (доп. время 2:1)

Таврия – Волынь – 1:1 (доп. время 2:3)

Кремень – Зирка – 1:2

Балканы – Николаев – 0:1

Кристалл – Агробизнес – 1:1 (пен. 4:2)

Нива В – Горняк-Спорт – 2:1

Виктория – Мир – 1:1 (пен. 2:3)

Лебедин – Горняк – 1:1 (пен. 2:4)

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