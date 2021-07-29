УАФ на своем официальном сайте опубликовала расписание поединков, которые определят дальнейших участников турнира.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1-го этапа – Карпаты Львов и другие команды узнали соперников

4 августа

Карпаты (Львов) – АФСК Киев. Львов, стадион "Украина" – 18:00.

Феникс (Подмонастырь, Львовская обл.) – Мункач (Мукачево). Подмонастырь, стадион "Феникс-Арена" – 16:00.

Левый Берег (Киев) – Полтава. Киев, стадион "Левый Берег" – 18:00.

Скорук (Томаковка, Днепропетровская обл.) – Тростянец (Сумская обл.). Никополь, стадион "Электрометаллург" – 17:00.

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Любомир (Ставище, Киевская обл.). Полтава, стадион "Локомотив" – 17:00.

Напомним, эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка. Во втором предварительном этапе примут участие команды Первой и Второй лиг (39 клубов), а также пять победителей первого этапа.

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