Кубок Украины: утверждены время и места проведения матчей 1/2 финала
17:40 - Читати українською
Динамо, Агробизнес, Заря и Александрия узнали даты проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины 2020/21.
УАФ на своем официальном сайте опубликовала расписание поединков, которые определят финалистов турнира.
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21 апреля
Агробизнес (Волочиск) – Динамо (Киев). Тернополь. Городской стадион. 16:00.
Александрия (Александрия) – Заря (Луганск). Александрия. КСК Ника. 18:30.
Напомним, финал Кубка Украины-2020/2021 должен также состояться в Тернополе на Городском стадионе 12 мая этого года. Действующим обладателем трофея является Динамо.
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