Кубок Украины: УАФ утвердила даты и расписание четвертьфинальных поединков
18:49 - Читати українською
Полуфиналисты Кубка Украины будут определены уже менее чем через две недели.
Поединки 1/4 финала Кубка Украины состоятся 3 марта, сообщает официальный сайт УАФ.
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Пары и расписание матчей:
Динамо – Колос. Киев. НСК Олимпийский. 17:00.
СК Днепр-1 – Александрия. Днепр. Стадион Днепр-Арена. 19:00.
Агробизнес – Шахтер. Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского. 19:00.
Верес – Заря. Луцк. Стадион Авангард. Время начала матча будет определено позднее.
Напомним, действующим триумфатором турнира является Динамо.
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