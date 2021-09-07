Кубок Украины: УАФ определила даты и время начала матчей 1/16 финала
Дирекция по проведению Кубка Украины обнародовала график проведения матчей в рамках 1/16 финала турнира.
Матчи Кубка Украины состоятся в течение трех дней – с 21 по 23 сентября, сообщает официальный сайт УАФ.
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21 сентября
Николаев – Рух – 17:00
Металлист – Десна – 19:00
22 сентября
Таврия – Александрия – 13:00
ЛНЗ – Ингулец – 15:00
ВПК-Агро – СК Днепр-1 – 17:00
Волынь – Мариуполь – 17:00
Оболонь – Верес – 19:00
23 сентября
Эпицентр – Металлист 1925 – 13:00
Горняк-Спорт – Львов – 15:00
Прикарпатье – Черноморец – 17:00
Альянс – Минай – 19:00
Отметим, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины к участникам присоединятся Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла. Базовый день проведения поединков 1/8 финала – 27 октября.
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