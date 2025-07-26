Согласно обновленному регламенту Кубка Украины (статья 5, пункт 3), клубам УПЛ отныне разрешено проводить свои кубковые матчи только на стадионе, который был заявлен на сезон чемпионата. О других изменениях относительно стадионов, на которых возможно проведение матчей Кубка Украины, рассказал Андрей Таран:

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"Начиная с 1/2 финала, у стадиона должна быть третья категория, с 1/4-й должна быть вторая категория, и до того, начиная с 1/32-й, должна быть первая категория. А на квалификационном раунде действует минимальный перечень требований, которые клубу надо выполнить до первых матчей. Почему мы формируем списки? Мы не знаем, позволит ли военная администрация команде выступать на том или ином стадионе у себя в регионе.

Есть такие случаи, когда стадион соответствует категории, расположен в условно безопасном регионе, но не попадает в список, как было в прошлом сезоне со стадионом в Тернополе. Ни один клуб из участников УПЛ его не заявил, соответственно мы не знаем, как в регионе военная администрация отнесется к проведению домашних матчей, поэтому не включаем его. Если добавим его в список, то позволим там проводить матчи, не спрашивая военную администрацию, что неправильно", – поделился Таран в комментарии Tribuna.

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