Кубок Украины: Таврия разбила Реал Фарму, Верес в драматичном матче обыграл Ниву Т

В матче 1 раунда Кубка Украины Диназ только в серии пенальти переиграл Кристалл Херсон, а Нива В уничтожила Никополь.

Кубок Украины, 1 раунд

Таврия – Реал Фарма – 5:0

Голы: Макарченко, 11, 22, Добровольский, 12, Бизько, 39, Шарабуна, 78

Верес – Нива Т – 2:1

Голы: Яременко, 18, Солдат, 90+1 – Скакун, 20

Горняк – Чайка – 0:1

Гол: Онопко, 26

Калуш – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Горбаченко, 36

Нива В – Никополь – 5:1

Голы: Калитов, 14, Маляренко, 40, 58, 70, Подкуйко, 90

Подолье – Полесье – 1:0

Гол: Зувич, 13

Энергия – Буковина – 1:4

Голы: Сивка, 60 (автогол) – Крашневский, 4, 44, Сантрапинский, 23, Палагнюк, 72

Кристалл – Диназ – 1:1 (2:4 пен.)

Голы: Барладим, 42 – Прима, 90

Альянс – Ужгород – 2:0

Голы: Дугинко, 10, Шарай, 51

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Ровенский Верес в рамках 1 раунда Кубка Украины дома принимал тернопольскую Ниву. Команды в первом тайме в течение 3 минут обменялись голами, после чего матч катился к экстратаймам. Но на 90-й минуте хозяева вырвали победу благодаря голу Солдата.

Таврия, в свою очередь, еще в первой половине встречи отгрузила 4 мяча в ворота одесской Реал Фармы, а во втором добила соперника точным ударом Шарабуны.

Только один матч в этом раунде дошел до серии пенальти. Кристалл и Диназ не смогли выявить сильнейшего за 120 минут игры, а в 11-метровых фортуна улыбнулась команде из-под Киева.