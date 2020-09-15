В этом раунде в борьбу вмешаются представители элитного дивизиона чемпионата Украины.

Украинская ассоциация футбола определилась с датой жребия следующего раунда Кубка Украины, сообщает официальный сайт организации.

Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки второго предварительного этапа

Победители второго предварительного этапа турнира сезона-2020/21 узнают своих соперников в пятницу, 18 сентября. Начало процедуры формирования пар стартует в 12:00.

К слову, в жеребьевке 1/16 финала Кубка Украины примут участие 11 клубов украинской Премьер-лиги и 11 триумфаторов предыдущего раунда.

Напомним, все матчи 1/32 финала запланированы на 16 сентября и только запорожский Металлург свой поединок с Горняк-Спортом проведет 23 сентября.

Финал Кубка Украины-2021 пройдет в Тернополе 12 мая 2021 года. В прошлом году победу в турнире праздновало Динамо, которое в решающей битве победило Ворсклу в серии послематчевых пенальти.

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