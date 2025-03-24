Кубок Украины: стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/4 финала в сезоне 2024/25.
В понедельник, 24 марта, стали известны даты и время начала поединков, сообщает официальный сайт УАФ.
01.04.2025
Буковина (Черновцы) – Виктория (Сумы) – начало в 13:00
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02.04.2025
Александрия (Александрия) – Шахтер (Донецк) – начало в 14:00
Рух (Львов) – Динамо (Киев) – начало в 18:00
Верес (Ровно) – Полесье (Житомир) – начало в 18:00
Напомним, что 4 марта Исполком УАФ определил место проведения финального матча Vbet Кубка Украины сезона-2024/2025. Решающий поединок состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомир.
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