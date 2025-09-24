Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины, которые подарили нам несколько сенсаций. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины 2025/26, 1/16 финала

Агротех – Черноморец – 1:1 (серия пенальти – 5:3)

Голы: Пастухов, 18 – Луифер Эрнандес, 74, (пен.)

Ингулец – Подолье – 4:1

Голы: Фарасеенко, 43, Гаджук, 76, Дзень, 90+1, Янович, 90+4 – Профатило, 6

Удаление: Козыренко, 88 (Подолье)

Агротех едва не создал вторую сенсацию подряд. В предыдущем раунде аматорская команда выбила в серии пенальти представителя УПЛ – Эпицентр. На этот раз им противостоял именитый Черноморец, который сейчас выступает в Первой лиге. И уже на 18-й минуте сенсация стала более реальной: Пастухов решил пробить из-за пределов штрафной и поразил нижний угол ворот – 1:0!

Такой счет держался вплоть до середины второго тайма, когда вратарь Агротеха, забирая мяч в руки, сбил Джарджу в собственной вратарской. Луифер Эрнандес реализовал 11-метровый – голкиперу не хватило совсем немного, чтобы осуществить сейв. Игра подошла к концу, а после завершения игровых 90 минут началась серия пенальти, в которой сильнее оказался именно Агротех – 5:3! Стоит добавить, что это первый выход любительской команды в истории Украины в 1/8 финала Кубка Украины.

В другом матче Ингулец в волевом стиле одолел Подолье. Уже на 6-й минуте команда из Хмельницкого повела в счете: защитник, пытаясь прервать передачу, фактически отдал на Профатило в центре штрафной, который мощным ударом расстрелял ворота Жилкина. Под конец первого тайма Ингулец отыгрался. Вся заслуга за гол принадлежит Дмитрию Касимову. После ввода мяча от вратаря Ингульца нападающий получил мяч на левом фланге (в районе центра поля), промчался к чужой штрафной и отдал в центр на Фарасеенко, которому оставалось только попасть в ворота – 1:1!

А во втором тайме Ингулец вышел вперед. Получилось очень курьезно: Гаджук пробил издалека вратарь должен был легко забирать мяч в руки, но умудрился пропустить между ними – 2:1! Козыренко оставил Подолье в меньшинстве на последних минутах, а Ингулец воспользовался этим – Дзень и Янович добили соперника, 4:1!

