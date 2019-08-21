Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

В Доме футбола завершилась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины 2019/20.
Жеребьевка стадии второго предварительного раунда Кубка Украины началось в 13:00. В церемонии приняли участие Александр Шовковский и Василий Кардаш – бывшие игроки сборной Украины.
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На стадии второго предварительного раунда Кубка Украины принимают участие 26 команд – 10 победителей первого предварительного раунда, 15 команд Первой лиги и Арсенал-Киев. Так как киевская комада снялась с Кубка после того, как структура соревнований была утверждена Исполкомом УАФ, его соперник автоматически попадет в третий предварительный этап, сообщает официальный сайт УАФ.
Поединки этой стадии турнира пройдут 27 августа (базовая дата). Команды-победители выйдут в третий предварителтный этап.
Кубок Украины 2019/20: результаты жеребьевки второго предварительного раунда:
Альянс – Чайка
Николаев – Прикарпатье
Подолье – Волынь
Калуш – Минай
Верес – Рух
Авангард – Балканы
Диназ – Нива Винница
Черкащина-Академия – Кремень
Таврия-Симферополь – Буковина
Агробизнес – Арсенал-Киев (Агробізнес вышел в следующую стадию)
Волчанск – Оболонь-Бровар
Горняк-Спорт – МФК Металург
Ингулец – Металлист 1925.