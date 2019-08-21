Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

В Доме футбола завершилась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины 2019/20.

Жеребьевка стадии второго предварительного раунда Кубка Украины началось в 13:00. В церемонии приняли участие Александр Шовковский и Василий Кардаш – бывшие игроки сборной Украины.

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На стадии второго предварительного раунда Кубка Украины принимают участие 26 команд – 10 победителей первого предварительного раунда, 15 команд Первой лиги и Арсенал-Киев. Так как киевская комада снялась с Кубка после того, как структура соревнований была утверждена Исполкомом УАФ, его соперник автоматически попадет в третий предварительный этап, сообщает официальный сайт УАФ.

Поединки этой стадии турнира пройдут 27 августа (базовая дата). Команды-победители выйдут в третий предварителтный этап.

Кубок Украины 2019/20: результаты жеребьевки второго предварительного раунда:

Альянс – Чайка

Николаев – Прикарпатье

Подолье – Волынь

Калуш – Минай

Верес – Рух

Авангард – Балканы

Диназ – Нива Винница

Черкащина-Академия – Кремень

Таврия-Симферополь – Буковина

Агробизнес – Арсенал-Киев (Агробізнес вышел в следующую стадию)

Волчанск – Оболонь-Бровар

Горняк-Спорт – МФК Металург

Ингулец – Металлист 1925.