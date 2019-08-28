Кубок Украины: результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда

В киевском Доме футбола завершилась жеребьевка стадии третьего предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины 2019/20. Результаты жеребьевки читайте на "Футбол 24".

В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.

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На этой стадии турнира сыграют 20 команд: победители 2-го предварительного раунда Кубка Украины, одесский Черноморец как команда с самым высоким рейтингом ПФЛ по состоянию на момент утверждения регламента турнира, а также 7-12 команды УПЛ по состоянию на текущий тур (Львов, Александрия, СК Днепр 1, Мариуполь, Карпаты и Олимпик).

Базовая дата поединков 3-го предварительного раунда Кубка Украины – 25 сентября. Матч Рух – Мариуполь состоится 2 октября из-за того, что именно 25 сентября пройдет перенесенный матч приазовцев против Динамо, информирует официальный сайт УАФ.

Кубок Украины, 3-й предварительный раунд: результаты жеребьевки:

Рух – Мариуполь

Ингулец – Карпаты

Агробизнес – СК Днепр-1

Диназ – Александрия

Кремень – Олимпик

Буковина – Львов

Альянс – Балканы

Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт

Николаев – Черноморец

Минай – Волынь.