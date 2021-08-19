Состоялось уже третья жеребьевка Кубка Украины 2021/22. Результаты читайте в этой новости на Футбол 24.

Жеребьевка началась около 16:00 в Доме футбола, в ней участвовали пресс-атташе УАФ Александр Гливинский, известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, а также сопредседатель Комитета национальных сборных Украины Алексей Михайличенко.

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В третьем предварительном раунде Кубка Украины 2021/22 примут участие 22 победителя второго этапа, матчи которого состоялись 17-18 августа. Во время жеребьевки участники розыгрыша были разделены на три группы по региональному принципу.

Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины 2021/22

Группа А:

Эпицентр – Нива Тернополь

Буковина – Прикарпатье

Карпаты Львов – Волынь

Группа В:

ЛНЗ – Олимпик

Оболонь – Полесье

Чернигов – Альянс

Группа С:

Никополь – Таврия Симферополь

Балканы – ВПК-Агро

Скорук – Металлист

Николаев – Волчанск

МФК Металлург – Горняк-Спорт

Матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины состоятся 31 августа (базовая дата). Эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка.

К слову, в общем больше всего триумфов в розыгрышах Кубка имеют Динамо и Шахтер – оба по 13 раз поднимали трофей над головой.

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