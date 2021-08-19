Кубок Украины: результаты жеребьевки 3-го этапа – галицко-волынское дерби и другие поединки
Состоялось уже третья жеребьевка Кубка Украины 2021/22. Результаты читайте в этой новости на Футбол 24.
Жеребьевка началась около 16:00 в Доме футбола, в ней участвовали пресс-атташе УАФ Александр Гливинский, известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, а также сопредседатель Комитета национальных сборных Украины Алексей Михайличенко.
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В третьем предварительном раунде Кубка Украины 2021/22 примут участие 22 победителя второго этапа, матчи которого состоялись 17-18 августа. Во время жеребьевки участники розыгрыша были разделены на три группы по региональному принципу.
Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины 2021/22
Группа А:
Эпицентр – Нива Тернополь
Буковина – Прикарпатье
Карпаты Львов – Волынь
Группа В:
ЛНЗ – Олимпик
Оболонь – Полесье
Чернигов – Альянс
Группа С:
Никополь – Таврия Симферополь
Балканы – ВПК-Агро
Скорук – Металлист
Николаев – Волчанск
МФК Металлург – Горняк-Спорт
Матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины состоятся 31 августа (базовая дата). Эта стадия турнира, как и все последующие, состоит из одного поединка.
К слову, в общем больше всего триумфов в розыгрышах Кубка имеют Динамо и Шахтер – оба по 13 раз поднимали трофей над головой.
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