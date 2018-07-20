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Кубок Украины: результаты жеребьевки 2 предварительного этапа

13:50 123 Читати українською
Кубок Украины: результаты жеребьевки 2 предварительного этапа
Металлист 1925 / ФК Металлист 1925

Стали известны результаты жеребьевки 2 предварительного этапа Кубка Украины.

Нива – Горняк-Спорт

ЛНЗ-Лебедин – Горняк

Ингулец – Колос

Минай – Прикарпатье

Металлист 1925 – Оболонь-Бровар

Сумы – Кобра

Виктория – Мир

Черкасская-Академия – Рух

Калуш – Авангард

Металлург – СК Днепр-1

Таврия-Симферополь – Волынь

Кремень – Зирка

Балканы – Николаев

Кристалл – Агробизнес

Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 МФК Металлург МФК Металлург Волынь Волынь Таврия-Симферополь Таврия-Симферополь Зирка Зирка Кубок Украины Ингулец Ингулец Рух Винники Рух Винники Металлист 1925 Металлист 1925 Калуш Калуш
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