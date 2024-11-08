Сегодня, 8 ноября, состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Украины. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Напомним, что в 1/4 финала пробились: Рух, Буковина, Александрия, Полесье, Динамо, Шахтер, Виктория и Верес.

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По результатам жеребьевки сформировались такие пары:

Александрия – Шахтер

Рух – Динамо

Буковина – Виктория

Верес – Полесье

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Украины примут участие восемь команд – победители матчей 1/8 финала. Базовая дата поединков 1/4 финала – 2 апреля 2025 года. Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место его проведения должен определить Исполком УАФ.

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