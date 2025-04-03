Накануне стали известны все участники полуфинала Кубка Украины. К представителю Первой лиги – черновицкой Буковины – которая обыграла сумскую Викторию (2:1), присоединились Динамо, Шахтер и Полесье. Киевляне в основное время минимально одолели Рух, тогда как дончанам и житомирцам понадобились овертаймы, чтобы пройти Александрию (1:0) и Верес (1:0) соответственно.

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах

Согласно результатам жеребьевки, в полуфинале Динамо сыграет с Буковиной, а действующий обладатель кубка – Шахтер – с Полесьем.

Полуфиналы Кубка Украины:

Буковина – Динамо

Полесье – Шахтер

Напомним, базовый день проведения полуфиналов – 23 апреля. Финальный матч турнира запланирован на 14 мая 2025 года. Поединок за трофей впервые в истории состоится в Житомире на Центральном стадионе. Победа в Кубке Украины дает право на участие на втором этапе квалификации следующего розыгрыша Лиги Европы.

Полесье пробилось в полуфинал Кубка Украины, одержав сложнейшую победу над Вересом в овертаймах