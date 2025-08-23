Кубок Украины: Полтава разгромила аматоров из Запорожья, Немчанинов похоронил Ольховцы в серии пенальти
В субботу, 23 августа, в 1/32 финала кубкового турнира состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Кубок Украины, 1/32 финала
Iron (Запорожье) – Полтава (Полтава) – 1:5
Голы: Надричный, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Пидлепич, 81, Плахтырь, 83
Олимпия Савинцы (Полтавская обл.) – Ольховцы (Закарпатская обл.) – 1:1 (по пенальти – 3:1)
Голы: Абрамов, 58 (аг.) – Шостак, 28
Удаления: Руденко, 45 (Олимпия, вторая желтая карточка)
Агротех (Кировоградская обл.) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 0:0 (после первого тайма)
Денгофф (Киевская обл.) – Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) – 1:0 (после первого тайма)
Гол: Миколаюк, 13
Фазенда (Черновцы) – МФК Металлург (Запорожье) – 0:0 (после первого тайма)
Черноморец (Одесса) – Заря (Луганск) – 1:0 (после первого тайма)
Гол: Лопыренок, 11
Авангард (Харьковская обл.) – Буковина (Черновцы) – 0:0
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Тростянец (Сумская обл.) – 0:0
Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) – Верес (Ровно) – 0:0
Пробий (Ивано-Франковская обл.) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:0
Кубок Украины: вылет Колоса в серии пенальти от команды Второй лиги, поражение Ворсклы, Металлист и Ингулец идут дальше
Полтава легко прошла в следующий раунд Кубка Украины, разгромив запорожский разгромив запорожский Iron. Новичок УПЛ вышел вперед в середине первого тайма, однако после перерыва аматоры смогли восстановить статус-кво. Спустя немного Онищенко снова вывел полтавчан вперед, а в последние 10 минут "горожане" отгрузили в ворота соперника еще три сухих гола (дубль оформил вышеупомянутый хавбек, который четыре года играл в молодежных командах Италии – Перуджи, Трапани, Казале и Орвиетани).
Олимпия в серии пенальти прошла Ольховцы. Представитель Второй лиги забил в середине первого тайма, а за мгновение до перерыва получил численное преимущество – за второй "горчичник" удалили полузащитник полтавчан Андрея Руденко. Несмотря на это после перерыва Абрамов срезал мяч в собственные ворота и счет стал равным.
Команды дотянули до серии послематчевых пенальти (согласно регламенту турнира овертаймы не были предусмотрены). В лотерее больше повезло любителям – среди других свои голы за закарпатцев не реализовал и легендарный экс-защитник Динамо, Черноморца, Руха и ряда других команд Дмитрий Немчанинов. Как следствие, Олимпия выходит в 1/16 финала.
