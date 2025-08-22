В 1/32 финала примут участие 8 любительских команд – победителей квалификационного раунда, 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг), 4 представителя ААФУ и 12 команд Премьер-лиги.

Пенуэл отдал Карпатам право сыграть матч Кубка Украины дома

Сегодня, в рамках Кубка Украины любительский Маяк сыграет с перволиговым Металлистом, сумская Виктория поборется против Ворсклы, Ингулец сыграет с Карбоном, а представитель УПЛ Колос встретится с Локомотивом. Прямую трансляцию поединков можно посмотреть на YouTube-канале УПЛ ТВ, или в этой новости на Футбол 24.

13:00. Маяк (Сарны, Ровенская обл.) – Металлист (Харьков)

13:00. Виктория (Сумы) – Ворскла (Полтава)

15:30. Карбон (Черкассы) – Ингулец (Петрово, Кировоградская обл.)

17:30. Локомотив (Киев) – Колос (Ковалевка, Киевская обл.)