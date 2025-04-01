Буковина и Виктория встретились в битве за путевку в полуфинал Кубка Украины 2024/25. Результат и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины 2024/25, 1/4 финала

Буковина – Виктория – 2:1

Голы: Тищенко, 4, Безуглый, 84 – Шинкаренко, 59, (аг.)

Стадия четвертьфинала Кубка Украины началась встречей Буковины и Виктории. Оба клуба являются представителями Первой лиги, поэтому мы в любом случае гарантированно получили бы команду из Первой лиги в полуфинале турнира. Этот случай стал бы восьмым в истории Кубка Украины. Уже на 4-й минуте заявку на победу сделала Буковина: после розыгрыша углового Тищенко в падении головой вколотил мяч в сетку ворот.

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После этого можно вспомнить разве что проблемы с трансляцией – где-то минут 5 этой встречи пропустили зрители онлайн. Впрочем, интересного вплоть до конца первого тайма было мало, поэтому команда из Черновцов завершила половину с минимальным преимуществом.

Второй тайм начался с временных проблем с трансляцией, а на 58-й минуте Виктория сравняла счет. После подачи со штрафного с левого фланга мяч попал в грудь Шинкаренко и оказался в воротах. Защитник пытался в подкате выбить мяч, но так и не успел – 1:1! Фанаты Буковины активно поддерживали своих любимцев, даже устроили пиротехническое шоу – необычно для нынешних условий.

Казалось, что игра перейдет в овертайм, но еще один стандарт решил судьбу встречи. Кольцов навесил с углового, скидка головой на ближнюю стойку, где Безуглый замкнул с нескольких метров – 2:1! Виктория устроила финальный штурм, но Буковина удержала победный счет и впервые в своей истории вышла в полуфинал Кубка Украины!