Кубок Украины: определились даты и время матчей 1/16 финала – известно, когда сыграют Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ
Стали известны даты и точное время начала матчей следующего раунда Кубка Украины 2025/26.
Организаторы Кубка Украины обнародовали в соцсетях расписание матчей 1/16 финала турнира.
Кубок Украины 2025/26: известны все пары 1/16 финала – кардинально разные соперники для Динамо и Шахтера
Расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
17 сентября
13:00. Металлист – ЛНЗ
13:00. ФК Чернигов – Кривбасс
15:30. Полесье-Ставки – Шахтер
15:30. Левый Берег – Виктория
18:00. Александрия – Динамо
18 сентября
13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
15:30. Буковина – Карпаты
18:00. Нива Тернополь – СК Полтава
23 сентября
13:00. Олимпия – ФК Лесное
15:30. Денгофф – Агробизнес
24 сентября
13:00. Агротех – Черноморец
13:00. Ингулец – Подолье
15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт
15:30. Локомотив – Верес
15:30. Колос Полонное – Металлист 1925
18:00. Рух – Полесье
Кубок Украины: Полесье С, Чернигов и Нива Т идут дальше – разгромы от Агробизнеса и клуба экс-динамовцев