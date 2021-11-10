ЛНЗ и СК Днепр-1 узнали место и дату проведения матча в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Поединок ЛНЗ – СК Днепр-1 состоится 1 декабря на стадионе Днепр-Арена, начало встречи в 19:00, сообщает официальный сайт днепрян.

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Отметим, что матч был запланирован на 28 октября, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе ЛНЗ.

Добавим, что в этой встрече определится судьба последней путевки в 1/4 финала Кубка Украины. Ориентировочная дата четвертьфиналов – 2 марта.

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