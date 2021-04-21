Динамо в полуфинальном матче уверенно переиграло Агробизнес (3:0), который не нанес ни одного удара по воротам киевлян. А вот Заря в напряженном противостоянии одолела Александрию в серии послематчевых пенальти (1:1, пен 4:3).

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины

Соответственно, определилась финальная пара Кубка Украины сезона 2020/21. В решающем поединке текущего розыгрыша примут участие Динамо и Заря. Финал КУ официально состоится 13 мая. Предыдущее место проведения встречи – Городской стадион имени Романа Шухевича в Тернополе.

Напомним, на пути к финалу команда Мирчи Луческу, кроме Агробизнеса, выбила из турнира и Колос. Подопечные Виктора Скрипника, кроме Александрии, оставили за бортом соревнований еще Десну и Верес.

Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – у Луческу случился конфликт с фанатами