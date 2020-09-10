В столичном Доме футбола состоялась процедура жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины 2020/21. Своих соперников узнали 22 команды.

Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 2-го предварительного этапа – как это было / ФК Динамо

Жеребьевка началось в 10:00. Посмотреть прямую трансляцию можно было непосредственно в этой новости.

МФК Металлург обыграл Авангард в серии пенальти и пробился в следующий этап Кубка Украины

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов при жеребьевке организаторы снова использовали географический принцип посева.

Во втором предварительном раунде Кубка Украины 2020/21 примут участие 19 победителей первого предварительного раунда (в частности, тернопольская Нива, Верес, Николаев и Таврия-Симферополь), а также три клуба Первой лиги – Агробизнес, Волынь и Оболонь. Базовая дата матчей раунда – 16 сентября.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса