Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала – Динамо примет Шахтер

В Доме футбола сосялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Онлайн-трансляцию можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2019/20 стартовала в 13:00 в Доме футбола. В церемонии приняли участие легендарные украинские футболисты Павел Яковенко и Владислав Ващук.

Кубок Украины: Динамо и Шахтер сыграют между собой – результаты жеребьевки 1/8 финала

В борьбу за Кубок Украины 2019/20 вступают гранды – Динамо и Шахтер. Кроме них, в 1/8 финала сыграют Альянс, Минай, Львов, СК Днепр-1, Ингулец, Колос, Горняк-Спорт, Ворскла, Заря, Мариуполь, Александрия, Олимпик, Николаев и Десна.

Базовая дата поединков этой стадии – 30 октября.