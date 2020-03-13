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Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала и финала сезона 2019/20

12:40 287 Читати українською
Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала и финала сезона 2019/20
Шахтер с Кубком Украины-2019 / ФК Шахтер

Украинская ассоциация футбола в пятницу проведет жеребьевку Кубка Украины 2019/20. Онлайн-трансляция церемонии – в этой новости.

Процедура жеребьевки возьмет старт в Доме футбола в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть её в прямом эфире можно непосредственно в этой новости.

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В церемонии примут участие легендарный форвард тернопольской Нивы Игорь Яворский и телеведущая Александра Лобода. Именно они сформируют пары 1/2 финала, а победитель какой пары будет хозяином в финальном матче, определит специальный гость жеребьевки.

Участники 1/2 финала:

Динамо

Мариуполь

Ворскла

Минай

К слову, полуфиналы сыграют 15 апреля. В свою очередь финальный поединок состоится 13 мая на Тернопольском городском стадионе.

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